Waffenstillstand: Ägyptens Präsident will Libyens General Haftar retten

TRIPOLIS. Auf einmal soll alles schnell gehen: Schon heute müsse in Libyen eine Waffenruhe in Kraft treten, forderte Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi am Samstag in Kairo. Die "Kairo-Deklaration", in der auch der Rückzug ausländischer Milizen und die Beschlagnahme ihrer Waffen verlangt werden, erfolgte im Beisein von Chalifa Haftar. Er stimme dem Vorschlag seines Verbündeten zu. Eine andere Wahl hatte der libysche General vermutlich nicht.

Nach einer Serie katastrophaler Niederlagen mussten die Milizen des ostlibyschen "Warlords" den gesamten Westen von Libyen aufgeben. Nur ein sofortiger Waffenstillstand, so scheint es, kann Haftar noch retten. Die Bereitschaft dazu ist auf Seiten der "Sieger" gering: "Wir haben diesen Krieg nicht begonnen", stellte ein Sprecher der von der UN anerkannten "Regierung der Nationalen Einheit" in Tripolis klar, "aber wir werden diejenigen sein, die Ort und Zeitpunkt seines Endes bestimmen."

Video: Karim El-Gawhary (ORF) über die Libyen-Initiative Ägyptens

Für die zwei Millionen Einwohner von Tripolis ist der erzwungene Abzug der Haftar-Milizen ein Segen. Nach mehr als einjähriger Belagerung können sie seit gut einer Woche wieder ruhig schlafen. Auch aus anderen strategisch wichtigen Städten, etwa Tarhuna südlich von Tripolis, mussten sich Haftars Milizen zurückziehen. Alle großen Flughäfen und Militärbasen im Westen des Landes mussten unter hohen Verlusten an Kriegsgerät aufgegeben werden.

Söldner legten die Waffen nieder

Verantwortlich für die Niederlagenserie sind nicht nur die massive Intervention türkischer Kampfdrohnen sowie der Einsatz der von Ankara angeworbenen syrischen Islamistenmilizen. Das militärische Rückgrat der Haftar-Verbände, die etwa 1500 Söldner der russischen Sicherheitsfirma Wagner, hatten in den vergangenen Wochen ihre Waffen offenbar niedergelegt. Sie wollen erst wieder kämpfen, wenn die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien ihnen ausstehende Soldzahlungen in zweistelliger Millionenhöhe überwiesen haben. (wrase)