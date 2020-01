Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel gab sich nach fünf Stunden Libyen-Gipfel Mühe, nicht zu optimistisch zu klingen. „Wir wissen, dass wir natürlich nicht alle Probleme in Libyen lösen konnten“, sagt sie am Sonntagabend auf der Abschlusspressekonferenz in Berlin. „Ich mache mir keine Illusionen, dass das natürlich noch eine schwierige Wegstrecke sein wird.“ Es gehe lediglich um „einen neuen Impuls“.