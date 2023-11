Waffenruhe gegen Geiseln: CIA-Chef verhandelt in Katar

US-Präsident Joe Biden war voll des Lobes, als er im Juli dieses Jahres William Burns als ständiges Mitglied in sein Kabinett berief. Mit seinem „stillen Mut“, „tiefer Bescheidenheit“ und „umfassendem Fachwissen“ repräsentiere der Chef der CIA nichts Geringeres als „das Beste von Amerika“. Zum Auftakt einer ausgedehnten Nahostreise war Burns am Sonntag in Israel eingetroffen.