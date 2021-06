"Während der Feier in Ljubljana flogen die Kampfjets"

Unter den wenigen ausländischen Vertretern, die daran teilnahmen, waren die damaligen VP-Landeshauptleute Josef Ratzenböck (Oberösterreich) und Christof Zernatto (Kärnten).

Zernatto war erst wenige Stunden zuvor mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ zum Landeshauptmann gewählt worden. Kurz zuvor war Jörg Haider wegen seines Sagers von "der ordentlichen Beschäftigungspolitik" im Dritten Reich abgewählt worden.

"Es herrschte eine unglaubliche Aufbruchsstimmung, ich war mit dem damaligen bereits gewählten Ministerpräsidenten Lojze Peterle auch persönlich sehr gut bekannt, er kam ja auch aus dem christdemokratischen Umfeld", erinnerte sich der heute 72-jährige Zernatto kürzlich in einem Interview.

Er war mit seinem Vize Peter Ambrozy (SP) zu dem außergewöhnlichen Fest in Sloweniens Hauptstadt am Abend des 26. Juni 1991 eingeladen. Schon während der Veranstaltung flogen Kampfjets über die Stadt, "daran merkte man, dass es in eine ganz andere Richtung gehen könnte", so Zernatto.

"Beruhigung der Bevölkerung"

Angesichts der Kampfhandlungen, die sich in der Folge der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien ergaben, ersuchte Zernatto gemeinsam mit dem steirischen Landeshauptmann Josef Krainer (VP), dass Österreich auch militärische Präsenz zeige: "Aus heutiger Sicht war das eher ein symbolischer Akt, der eher zur Beruhigung der Bevölkerung beitrug, als eine Auswirkung hatte," sagte Christof Zernatto. "Es ging vor allem um den psychologischen Effekt, der war für die Kärntner Bevölkerung wichtig, und sie hat gesehen, wenn etwas passiert, ist das österreichische Bundesheer da."