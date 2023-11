In den Umfragen zur Parlamentswahl zeichnete sich lange Zeit ein Dreikampf zwischen den Rechtsliberalen (VVD) des scheidenden Ministerpräsidenten Rutte, dem rot-grünen Bündnis mit Ex-EU-Kommissionspräsident Timmermans an der Spitze und dem "Neuen Gesellschaftsvertrag" (NSC) des Ex-Christdemokraten Pieter Omtzigt ab. Am Ende gab es mit dem Rechtspopulisten Gert Wilders (PVV) einen lachenden Vierten.