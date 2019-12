Wachsende Spannungen: Türkei droht USA mit Schließung der Militärbasen

Die Spannungen zwischen den USA und der Türkei spitzen sich bedrohlich zu: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den USA nun mit der Schließung zweier Stützpunkte gedroht. "Wenn erforderlich" könne man die von den USA genutzte Luftwaffenbasis Incirlik in der Provinz Adana und die US-Radarstation Kürecik in der Provinz Malatya schließen, warnte Erdogan. Insbesondere, wenn "Maßnahmen wie Sanktionen" gegen die Türkei in Kraft treten sollten, werde man die entsprechende Antwort geben, sagte der türkische Staatspräsident.

Es ist nicht das erste Mal, dass Erdogan die beiden Stützpunkte als Druckmittel nutzt. Denn für die USA hätte die Schließung weitreichende Folgen. Der Militärflughafen Incirlik am Rande der südtürkischen Großstadt Adana ist ein zentrales Drehkreuz für die USA in der Region. Auch lagern dort mindestens 50 taktische Atomwaffen.

Streit um Luftabwehrsystem

Die Beziehungen zwischen Washington und Ankara sind schon lange massiv angespannt. Einer der zentralen Streitpunkte ist die Entscheidung der Türkei für den Kauf des russischen Luftabwehrsystems S-400. Die USA und andere NATO-Partner haben Ankara gewarnt, dass das System nicht in die Luftverteidigung des Militärbündnisses integriert werden könne. Die USA fürchten zudem, dass Russland über das System Informationen zum neuen Kampfjet F-35 erhält.

Trotz der Kritik der NATO-Partner blieb die türkische Regierung bei ihrer Strategie: Im Juli wurden die ersten Trägersysteme und Radaranlagen der beiden bestellten S-400-Batterien auf einen Militärflughafen bei Ankara geliefert. Washington schloss die Türkei deshalb von der Produktion und Nutzung des F-35-Kampfjets aus. Unter dem US-CAATSA-Gesetz, das Geschäfte mit russischen Rüstungsfirmen unter Strafe stellt, drohen Ankara noch weitere US-Sanktionen.

Zusätzliche Spannungen löste der Beschluss des US-Senats zur Einstufung der Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als "Völkermord" aus. Eine entsprechende Resolution war am Donnerstag vom US-Senat verabschiedet worden. Die Türkei protestierte scharf und bestellte daraufhin den US-Botschafter in Ankara ein. Während des Ersten Weltkriegs waren Armenier systematisch verfolgt und unter anderem auf Todesmärsche in die syrische Wüste geschickt worden.

Die USA beschwichtigen

Historiker sprechen von bis zu 1,5 Millionen Opfern. Die Türkei als Nachfolgerin des Osmanischen Reiches gesteht den Tod von 300.000 bis 500.000 Armeniern und Armenierinnen während des Ersten Weltkrieges ein und bedauert die Massaker. Eine Einstufung als Völkermord weist sie jedoch strikt zurück. Die USA reagierten trotz der Drohung Erdogans zunächst beschwichtigend. "Wir sehen den Status unserer Streitkräfte in der Türkei als Symbol für unser jahrzehntelanges Engagement, mit unserem NATO-Verbündeten und strategischen Partner Türkei zusammenzuarbeiten und ihn zu verteidigen", sagte ein Pentagon-Sprecher in Washington. Das amerikanische Verteidigungsministerium wolle diese gute Beziehung bewahren und die Türkei zu einer "konstruktiveren Politik" in Bezug auf das Raketenabwehrsystem S-400, Syrien und andere Konfliktthemen ermuntern.

Viele russische U-Boote

Russland verstärkt offenbar seine Operationen unter Wasser. Die NATO hat nach eigenen Angaben in diesem Jahr die meisten Aktivitäten russischer U-Boote seit Ende des Kalten Kriegs beobachtet. Allein bei einer Operation rund um Norwegen im Oktober habe das westliche Militärbündnis bis zu zehn russische U-Boote gleichzeitig beobachtet, sagte NATO-Sprecherin Oana Lungescu.

Die NATO werde darauf reagieren, so eine Sprecherin. Das westliche Bündnis plane unter anderem mehr Patrouillen im Nordatlantik. Zudem werde man in moderne U-Boot-Bekämpfung aus der Luft investieren.

Die Angst ist groß: Zu den bei der NATO kursierenden Szenarien gehört auch, dass russische U-Boote die Unterseekabel zwischen den USA und Europa kappen könnten. Durch diese Kabel fließt der größte Teil der Internetkommunikation.