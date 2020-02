Vorwahl In Iowa: Ergebnisse verzögern sich

Mehr als vier Stunden nach Beginn der Vorwahl lagen am späten Montagabend (Ortszeit) keinerlei Ergebnisse vor. Die Demokratische Partei in Iowa begründete die Verzögerung mit Qualitätskontrollen. Bei einigen Ergebnissen gebe es Ungereimtheiten, heißt es. Es handele sich aber nicht um einen Hackerangriff.

Spott vonseiten der Republikaner

Der Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Brad Parscale, spottete über die Demokraten. Sie könnten nicht einmal eine Vorwahl abhalten, wollten aber die Regierung übernehmen, schrieb er auf Twitter. Trumps Sohn Eric schrieb, deshalb wollten die Menschen nicht, das die Demokraten regierten.

Mehrere demokratische Bewerber traten am Montagabend vor ihren Anhängern auf, ohne das Ergebnis der Vorwahl zu kennen. Sie konzentrierten sich auf Angriffe gegen Trump. Der frühere Vizepräsident Joe Biden warnte, vier weitere Jahre Trump würden den Charakter der USA grundlegend ändern. Senator Bernie Sanders sagte: "Heute markiert den Anfang des Endes von Donald Trump, dem gefährlichsten Präsidenten in der modernen amerikanischen Geschichte." Senatorin Elizabeth Warren sagte: "Als Partei sind wir heute einen Schritt näher daran, den korruptesten Präsidenten in der amerikanischen Geschichte zu besiegen."

Trump gewann erwartungsgemäß

Bei Parteiversammlungen stimmten Demokraten und Republikaner in Iowa am Montagabend darüber ab, wen sie für den besten Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei halten. Das Prozedere bei diesen "Caucus"-Treffen ist kompliziert und unterscheidet sich deutlich von Abstimmungen per Wahlzettel. Die Vorwahlen in Iowa sind die ersten in den USA im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Parteien. Präsident Trump gewann erwartungsgemäß mit überwältigender Mehrheit die erste Vorwahl der Republikaner.

Bei den Demokraten sahen Umfragen Bernie Sanders vorn, gefolgt von Joe Biden, dem erst 38-jährigen Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg und Elizabeth Warren. Mit größerem Abstand folgten die Senatorin Amy Klobuchar, der Unternehmer Andrew Yang und der Milliardär Tom Steyer. Allerdings waren bis zuletzt viele demokratische Wähler unentschlossen, wem sie ihre Stimme geben sollten. Das ließ auch die Umfragen unsicher erscheinen. Ein Meinungsforscher sah etwa Buttigieg knapp vorn.