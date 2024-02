Vorgespräch in kleiner Runde dürfte Orban zum Einlenken gebracht haben

Die europaweiten Bauernproteste sind in der Nacht auf Donnerstag in Brüssel angekommen – mit mehr als 1000 Traktoren. Die Protestierenden brachten den Verkehr weiträumig zum Erliegen. Manche entzündeten Lagerfeuer und Feuerwerkskörper, warfen Eier. Ihnen standen Polizisten in Schutzausrüstung gegenüber, die das Parlamentsareal abriegelten. Die Landwirte nutzten die Gelegenheit, um ihre Anliegen beim Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs zu platzieren.