Vorbild für viele betroffene Frauen

Manuela Schwesig wurde am 4. Juli 2017 Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern und SPD-Vorsitzende in dem nordostdeutschen Bundesland, weil Amtsinhaber Erwin Sellering an Krebs erkrankt war. Nun, etwas mehr als zwei Jahre später, ist die 45-Jährige selbst mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Die verheiratete Mutter zweier Kinder im Alter von zwölf und drei Jahren machte ihre Erkrankung nun öffentlich – bei einem bewegenden und mutigen Auftritt in der Landeshauptstadt Schwerin. Schwesig kündigte an, dass sie als kommissarische SPD-Bundesvorsitzende zurücktritt; Ministerpräsidentin will sie aber bleiben.

"Die gute Nachricht ist: Dieser Krebs ist heilbar", sagte Schwesig. Daher sei sie sehr zuversichtlich, wieder gesund zu werden. "Ich habe schon einige Kämpfe in meinem Leben geführt und ich werde auch diesen Kampf führen." Zugleich verwies sie ganz bewusst "auf die vielen Frauen in Deutschland", die jedes Jahr diese schockierende Diagnose bekämen. Viele von ihnen zeigten, dass ein couragierter Umgang mit der Krankheit, die Therapie und Berufstätigkeit vereinbar seien.

Schwesig hatte sich in den vergangenen zehn Jahren im Eilzugtempo in die erste Reihe der deutschen Politik vorgearbeitet. Nach nur vier Jahren als Stadtvertreterin in Schwerin wurde sie 2008 Landes-Sozialministerin und 2013 dann Bundes-Familienministerin. Nach nur sechs Jahren Parteizugehörigkeit war Schwesig 2009 als Hoffnungsträgerin Vize-Vorsitzende der Bundes-SPD geworden. Im Sommer 2017 gab sie ihr Ministeramt in Berlin vorzeitig auf und ging zurück in die Landespolitik. Doch auch in ihrer neuen Funktion blieb sie bundespolitisch aktiv und trat dabei vorrangig als Fürsprecherin für die Interessen der Ostdeutschen in Erscheinung.

Schwesig wurde 1974 in Frankfurt/Oder in der damaligen DDR geboren. Im Bundesland Brandenburg verbrachte sie auch ihre Kindheit, machte die Matura und absolvierte ihr Studium zur Diplom-Finanzwirtin. 2000 zog sie nach ihrer Hochzeit nach Schwerin, wo sie heute mit ihrem Mann und den Kindern lebt.

Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at