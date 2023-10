Vorbereitungen für Bodenoffensive im Gazastreifen: Israel zieht 300.000 Reservisten ein

An der Grenze zum Gazastreifen wurden bereits Israels Panzer in Stellung gebracht.

Israel flog auch am Tag vier nach dem brutalen Überfall der islamistischen Terrormiliz Hamas Luftangriffe im Gazastreifen. Mehr als 200 Einrichtungen der Hamas seien in der Nacht bombardiert worden, teilte die israelische Armee mit. Unter anderem wurden ein Waffenlager der radikal-islamistischen Palästinenserorganisation sowie Einrichtungen der militanten Gruppe Islamischer Dschihad angegriffen. Drohnenaufnahmen zeigten ein Bild der Verwüstung.

Doch viele Analysten gehen davon aus, dass das nur der Anfang ist: Seit Tagen mehren sich die Anzeichen für eine unmittelbar bevorstehende Bodenoffensive. Die Armee hat bereits innerhalb kürzester Zeit mehr als 300.000 Reservisten eingezogen und die Ortschaften nahe des Gazastreifens evakuiert. Die freiwilligen Sicherheitsmilizen in den Grenzgebieten wurden mit Sturmgewehren ausgerüstet. Zudem hat die israelische Führung die Menschen im Land angewiesen, sich mit ausreichend Nahrung, Wasser und Medikamenten einzudecken. Die Vorräte sollten mindestens 72 Stunden reichen, teilte das Militär mit.

Video: Nahost-Experte Segenreich: "Israel wird ganz hart zurückschlagen"

Über die konkreten Ziele dieses Krieges hielt sich Israels Regierung weiter bedeckt. Regierungschef Netanjahu drohte, die "militärischen Kapazitäten" der Hamas zerstören zu wollen. Mittlerweile ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Laut US-Angaben wurden seit Samstag mindestens 1008 Israelis getötet. Unterdessen wächst auch die Not im inzwischen völlig abgeriegelten Gazastreifen: Laut UNO wurden bereits 187.000 Menschen vertrieben. Die Notunterkünfte sind heillos überfüllt. Allmählich werden auch Trinkwasser und Lebensmittelmittel knapp.

Abbas reist nach Moskau

Auch auf politischer Ebene liefen gestern die Drähte heiß: Vor allem die europäischen Länder betonten ihre Solidarität mit Israel. Russland verurteilte einmal mehr die Gewalt auf beiden Seiten und warf den USA vor, die Bedeutung eines unabhängigen palästinensischen Staates nicht anzuerkennen. Seine Kontakte zu den Palästinensern setzt der Kreml aber demonstrativ fort. In den nächsten Tagen wird der Präsident der Autonomiebehörde im Westjordanland, Mahmud Abbas, in Moskau erwartet.

Was wusste Ägypten über die Hamas-Pläne?

Der ägyptische Geheimdienstminister General Abbas Kamel soll zehn Tage vor dem Beginn der Terrorkampagne das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu über die bevorstehenden Angriffe unterrichtet haben. Laut "Times of Israel" sollen auch andere ägyptische Geheimdienstoffiziere vor einer "baldigen Explosion" im Gazastreifen sowie einer "schrecklichen Operation" gewarnt haben.

Das Büro Netanjahus hat die Berichte inzwischen als "Lügen" dementiert. Von ägyptischer Seite wurden die Warnungen aber erneut bekräftigt.

Nüchtern betrachtet spricht einiges dafür, dass die ägyptischen Sicherheitsdienste von der Terroraktion gewusst haben. Die Menge an Waffen und Sprengstoff, die zuletzt durch die Tunnel an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten geschmuggelt wurde, muss gewaltig gewesen sein.

Verhindert wurde der Schmuggel vermutlich nur deshalb nicht, weil er für alle Beteiligten, also auch ägyptische Offizielle, höchst lukrativ ist.

Bereitgestellt vom Iran, dem Emirat Katar und anderen arabischen Gönnern verfügt die Hamas über genügend Geld, um sich das Schweigen der Ägypter zu kaufen.

Schockierende Brutalität

Auch vier Tage nach den konzertierten Überfällen der radikalislamischen Hamas auf Israel sind die Helfer noch immer entsetzt. Die Islamisten gingen mit schonungsloser Brutalität auf Männer, Frauen und Kinder los. Laut israelischen Angaben wurden mehr als 900 Menschen ermordet. Nun droht die Hamas damit, auch ihre Geiseln vor laufender Kamera zu ermorden – eine Terrortaktik, mit der bislang vor allem die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) weltweite Schockwellen auslöste.

Am Dienstag hatte die Hamas noch bis zu 150 Israelis in ihrer Gewalt. "Für jede Bombe, die ohne Vorwarnung auf ein privates Haus in Gaza fällt, wird eine israelische Geisel getötet", warnte Hamas-Sprecher Abu Ubaida. Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, zeigte sich entsetzt über Berichte, wonach die militanten Palästinenser die Geiseln im Gazastreifen misshandeln. Einige Menschen seien wie Trophäen zur Schau gestellt worden, hieß es. Es gebe auch Berichte, dass Gefangene getötet und ihre Leichen geschändet worden seien.

Die islamistische Hamas trommelt indes auf den sozialen Medien gegen Israel. Sie rief zur Mobilisierung der arabischen und muslimischen Welt auf. Der kommende Freitag sei der "Freitag der Al-Aksa-Flut", teilte die Hamas mit. Es gehe um die Unterstützung des palästinensischen Volkes "angesichts des offenen Krieges der israelischen Besatzung".

