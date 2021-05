Vor zehn Jahren wurde "Staatsfeind Nummer 1" getötet

Am 2. Mai 2011 haben US-Spezialeinheiten Osama bin Laden in einem Haus in der pakistanischen Stadt Abbottabad getötet. Der Gründer des Terrornetzwerks Al-Kaida war damals "Staatsfeind Nummer 1" der Vereinigten Staaten. Dazu die zehn wichtigsten Fragen und Antworten.