Vor Super-Dienstag: Bernie Sanders lässt Angriff in Debatte abperlen

Einer nach dem anderen der fünf Konkurrenten Bernie Sanders’ um die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten nahm den Spitzenreiter auf der Bühne des "Gaillard Center" in Charleston (South Carolina) ins Visier. In dem Bundesstaat finden am Samstag die ersten Vorwahlen im Süden statt. Am 3. März folgt dann der Super-Dienstag.

Den Auftakt machte Michael Bloomberg, der dem Sozialisten vorhielt, Putins Wunschkandidat zu sein. "Russland hilft Ihnen, gewählt zu werden", zitierte er Erkenntnisse der US-Geheimdienste. Sanders war auf diesen Angriff vorbereitet. "Hey Mister Putin", konterte der 77-Jährige. "Wenn ich Präsident der Vereinigten Staaten bin, verlassen Sie sich drauf, werden Sie sich nicht mehr in amerikanische Wahlen einmischen."

"...auch ein paar schlechte"

Als Nächstes versuchte es Joe Biden. Der Ex-Vizepräsident wollte zu diesem Zeitpunkt bei den Vorwahlen eigentlich nicht nur der "Anti-Sanders" sein, sondern unangefochtener Spitzenreiter. Stattdessen kämpft er nun bei den Vorwahlen in South Carolina um sein politisches Überleben. Biden hielt Sanders vor, für den Tod von neun Mitgliedern einer historischen Schwarzen-Gemeinde in Charleston mitverantwortlich zu sein. Der Anschlag eines weißen Rechtsterroristen 2015 wäre unmöglich gewesen, hätte der Senator im Kongress strengeren Waffengesetzen zugestimmt. Sanders reagierte gelassen. Unter den "tausenden Stimmen", die er in seiner Karriere abgegeben habe, seien "auch ein paar schlechte" gewesen. Er habe dazugelernt und stünde nun ganz unten im Ranking der Waffenlobby NRA. Ähnlich souverän bügelte er den Versuch ab, ihm Sympathien für Kubas Fidel Castro unterzujubeln.

"Ich freue mich nicht auf ein Szenario mit Trumps Nostalgie für die soziale Ordnung der 50er Jahre und Sanders, der die revolutionäre Politik der 60er Jahre beschwört", attackierte Pete Buttigieg. Er wisse nicht, was daran auszusetzen sei, dass er das Alphabetisierungsprogramm auf Kuba gelobt habe, konterte Sanders. Elizabeth Warren, die mit Sanders um den progressiven Flügel konkurriert, versuchte es da nur noch auf der persönlichen Ebene. "Ich wäre die bessere Präsidentin als Bernie", sagte sie.

