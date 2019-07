Vor konservativer Wende in Athen: Tsipras droht klare Wahlniederlage

"Am 7. Juli wählen wir zwischen denen, die Griechenland zum Bankrott geführt haben, und denjenigen, die uns aus den Sparprogrammen rausgeholt haben", heißt es im Wahlspot von Alexis Tsipras’ Partei SYRIZA. Aber auch diese dramatische Ansage dürfte nichts daran ändern, dass Griechenland vor einem Machtwechsel steht. In allen Umfragen liegt die konservative Nea Dimokratia (ND) deutlich vor der Regierungspartei. Der Posten des Ministerpräsidenten dürfte daher an Kyriakos Mitsotakis gehen. Seiner Partei werden morgen bis zu 40 Prozent vorausgesagt, Tsipras radikal-linke Partei dürfte auf deutlich unter 30 Prozent abstürzen.

Selbst mit weniger als 40 Prozent der Stimmen dürfte Mitsotakis alleine regieren können. Das griechische System macht dies möglich, denn der Wahlsieger erhält als Bonus 50 zusätzliche Sitze im insgesamt 300 Abgeordnete zählenden Parlament.

Kein Amtsinhaberbonus

"Viele Griechen haben einfach genug. Vor allem genug von SYRIZA", sagt Iannis Konstantinidis, Politikwissenschafter an der University of Macedonia in Thessaloniki. Einen Amtsinhaberbonus gibt es für Tsipras also nicht. Zu sehr wird die Regierung mit der für viele Griechen sehr schmerzhaften Sparpolitik und dem Euro-Rettungsschirm assoziiert, und auch in Sachen Migrationspolitik wuchs in den vergangenen Jahren der Unmut in der Bevölkerung.

Mitsotakis und Tsipras duellieren sich seit Wochen mit Analysen über die Finanzlage des Landes und gegenseitigen Vorwürfen, wer die Schuld an der nach wie vor weitverbreiteten Armut und der mangelnden Produktivität von Wirtschaft und Industrie trägt. Tsipras konnte dabei offenbar nur schwer überzeugen. Mitsotakis verkörpert für viele die ersehnte Veränderung – er punktet unter anderem mit den Versprechen, die Steuern zu senken und in der Verwaltung weniger Geld auszugeben.

Die jahrelang neben der ND die Parteienlandschaft dominierenden Sozialisten (PASOK) erhielten schon bei der Parlamentswahl im Herbst 2015 nur knapp fünf Prozent. Der aus PASOK hervorgegangenen "Bewegung der Veränderung" (KinAl) sagen Meinungsforscher etwa acht Prozent der Stimmen voraus, den Kommunisten sechs Prozent. Die Neonazi-Partei "Goldene Morgenröte" (Chrysi Avgi) sowie die rechtspopulistische, russlandfreundliche Partei "Griechische Lösung" (Elliniki Lysi) kommen auf jeweils vier Prozent der Stimmen, ebenso die linke Partei MeRA25 des früheren Finanzministers und Ex-SYRIZA-Mitglieds Yannis Varoufakis.

Und die Euroskepsis wächst

Mitsotakis gilt als pro-europäisch. Die Zugewinne, die der Nea Dimokratia vorausgesagt werden, können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Euroskepsis in Griechenland wächst. Weniger als die Hälfte der griechischen Bürger – 46 Prozent – schätzen die EU-Mitgliedschaft laut einer Eurobarometer-Umfrage als "gute Sache" ein. Das ist der EU-weit fünftniedrigste Wert.