Vor EU-Gipfel fordern die "Sparsamen Vier" Kredite statt Zuschüsse

"Es gibt nicht so etwas wie neues oder frisches Geld. Rettungsfonds werden zurückbezahlt werden müssen", schrieb Schwedens Premier Stefan Löfven in der "Financial Times" (FT). In dem Gastbeitrag Löfvens in der FT sind Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte als Ko-Autoren genannt.

Die "Sparsamen Vier" bekennen sich in dem Artikel grundsätzlich zur Einrichtung eines Recovery Fund und zum EU-Mehrjahresbudget 2021 bis 2027. Für den Wiederaufbauplan hat die EU-Kommission in Summe 750 Milliarden Euro vorgeschlagen, davon sollen zwei Drittel als Zuschüsse und ein Drittel als Kredite vergeben werden. Für das EU-Mehrjahresbudget schlägt die EU-Kommission parallel dazu ein Volumen von 1,1 Billionen Euro vor.

"Wichtige Prinzipien dürfen nicht über Bord geworfen werden", warnt Löfven in dem Beitrag. "Wie kann es plötzlich verantwortungsvoll sein, 500 Milliarden Euro geborgten Geldes auszugeben und die Rechnung in die Zukunft zu schicken?" Das Geld müsse letztlich von den Steuerzahlern zurückbezahlt werden.

Frankreich fordert Einlenken

"Der Aufschwung kann nicht warten", forderte Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire die "Sparsamen Vier" dagegen zum Einlenken auf. Le Maire sagte bei einer Videokonferenz der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung, die kritischen Länder – Namen nannte er nicht – sollten bedenken, dass sie Handel mit den anderen EU-Partnern treiben. Krisenhilfen seien also auch in ihrem eigenen Interesse.

