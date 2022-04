Die Bilder, die seit Ende Februar aus der Ukraine kommen, rufen bei so manchem Bürger Bosnien-Herzegowinas Erinnerungen an den Krieg im eigenen Land hervor. Zerstörungen, Belagerungen, Granatenfeuer, Flüchtlinge, Kriegsverbrechen – all das hat es im Balkanland auch gegeben. Diese Woche jährte sich der Ausbruch des Bosnien-Kriegs zum 30. Mal. Die Erinnerungen daran sind frisch. Seit Kriegsende 1995 hat es Bosnien nicht geschafft, ein funktionierender Staat zu werden.