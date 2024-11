Von Elon Musk Musk bis Richard Grenell: Wer unter Trump eine wichtige Rolle spielen wird

Der Diplomat mit rauem Stil: Er war in Trumps erster Amtszeit US-Botschafter in Berlin – und hat sich dort kaum Freunde gemacht: Umgekehrt fühlte sich Richard Grenell (58) nie von der deutschen Politik angenommen. Nun fällt Grenells Name immer wieder, wenn es um den Außenministerposten unter Donald Trump geht. Als Diplomat pflegte Grenell – ganz undiplomatisch – nicht die feine Klinge. Er trug Konflikte offen aus, statt zu deeskalieren – und behielt das auch nach seiner