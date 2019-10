Von der Leyens Start könnte sich auf 2020 verschieben

Die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hätte mit ihrem Team an diesem Freitag die Arbeit aufnehmen sollen. Weil aber drei ihrer Kommissionskandidaten – jene aus Ungarn, Rumänien und Frankreich – im EU-Parlament durchgefallen sind, hat sich der Start bereits auf den 1. Dezember verschoben. Und nun wackelt auch dieser Termin. Schlimmstenfalls könnte von der Leyen sogar erst im neuen Jahr das Amt von Jean-Claude Juncker übernehmen.

Denn die designierte Kommissionschefin ist abhängig von der rumänischen Innenpolitik. Und das kommt so: Rovana Plumb, von Bukarest nominiert und vorgesehen für das Verkehrsressort, scheiterte im Rechtsausschuss des Parlaments an einem dubiosen Kredit, den sie nicht erklären konnte. Also muss Rumäniens Regierung nachnominieren. Nur: Rumänien hat derzeit de facto keine Regierung. Das sozialdemokratisch geführte Kabinett von Premierministerin Viorica Dancila wurde vorige Woche durch ein Misstrauensvotum gestürzt. So lange keine neue Regierung steht, gibt es auch keinen Kommissionskandidaten.

Am Montag will zwar Ludovic Orban, Chef der größten Oppositionspartei PN, versuchen, eine Minderheitsregierung zu bilden. Ob er im Parlament die nötigen Stimmen zusammenbekommt, ist aber fraglich. Von der Leyen hat in einem Schreiben nach Bukarest darauf hingewiesen, die Nominierung sei dringend. Das ist alles, was sie tun kann – außer warten. Warten muss sie zudem auf den Personalvorschlag aus London. Durch die Verlängerung der Brexit-Frist bis 31. Jänner 2020 ist auch Großbritannien verpflichtet, wieder einen Kommissar zu stellen.

Derweil läuft von der Leyen die Zeit davon. Denn die ausstehenden Kommissionsanwärter müssen noch die Prüfung durch die Ausschüsse im EU-Parlament bestehen. Erst dann kann das Parlament über die Kommission als Gesamtgremium abstimmen. Einen Schritt weiter ist von der Leyen, was die Nachnominierungen aus Frankreich und Ungarn betrifft. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schickt mit Thierry Breton einen Topmanager und ehemaligen Wirtschaftsminister. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán greift auf den EU-Botschafter seines Landes, Oliver Varhelyi, zurück. (via)