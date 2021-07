Die Präsidentin der EU-Kommission war am Wochenende bei den Salzburger Festspielen und besuchte die Aufführung des „Jedermann“. Am Rande ihrer Visite nahm sie Stellung zur Klimapolitik und gab Antwort auf persönliche Fragen. OÖNachrichten: Haben Sie eine besondere Beziehung zu Salzburg? Ursula von der Leyen: Salzburg ist für mich ganz stark mit Kindheits- und Jugenderinnerungen verbunden. Ich bin seit meiner frühen Kindheit immer wieder in den Ferien in der Steiermark.