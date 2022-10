Von der Leyen: Müssen uns an Sabotage gewöhnen

"Was mit Nord Stream 1 und Nord Stream 2 passiert ist, ist eindeutig die Art von Bedrohungen, an die wir uns gewöhnen, aber noch wichtiger, darauf vorbereitet sein müssen", sagte die deutsche Politikerin am Freitag nach Abschluss eines informellen EU-Gipfels in Prag.

Die Kommission habe diesbezüglich bereits einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt. Darin seien Vorschläge zur Vorsorge, zu Stresstests, zur internationalen Koordinierung und zum Informationsaustausch enthalten.