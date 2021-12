Das Beispiel Österreich macht in der EU offenbar Schule: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach sich gestern für die Prüfung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in der Europäischen Union aus: "Wir sollten möglicherweise über eine verpflichtende Impfung in der EU nachdenken", sagte die studierte Ärztin gestern in Brüssel.