Von der Leyen: "Europa funktioniert auch mit mehr als 30 Staaten"

Es ist ein gewohntes Bild: Bevor Ursula von der Leyen zu ihrer alljährlichen Rede zur Lage der Europäischen Union im EU-Parlament in Straßburg ansetzt, dreht sie stets eine Runde durch das Plenum und begrüßt Parlamentarier aller Couleurs herzlich, Bussi inklusive.

Diesmal kommt den Freundlichkeiten besondere Bedeutung zu. In acht Monaten, Anfang Juni, wird das EU-Parlament neu gewählt, danach steht die Besetzung der EU-Kommission an. Sollte von der Leyen eine zweite Amtszeit wollen, braucht sie die Stimmen aus der Volksvertretung.

Wie eine Bewerbung

Sie deklariert sich auch diesmal nicht. Aber ihre Rede klingt streckenweise wie eine Bewerbung. Einmal ist sie ganz Weltpolitikerin, wenn sie eine weitere Osterweiterung der Union entwirft und die Zeit gekommen sieht, "wieder im großen Maßstab zu denken und das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen". Dann wieder sucht sie Kritiker aus der eigenen Parteienfamilie, der Europäischen Volkspartei, zu besänftigen, denen der Green Deal zu weit und gegen die Interessen der Landwirtschaft geht. "Ich möchte unseren Landwirten Anerkennung aussprechen", sagt sie.

Dafür wechselt sie ins Deutsche, damit die Botschaft auch ganz sicher bei den Agrarpolitikern von CDU/CSU und ÖVP ankommt. Die haben sich heftig, aber vergeblich gegen das Renaturierungsgesetz gestemmt. Nun erntet von der Leyen Applaus aus ihren Reihen. "Ich bin und bleibe davon überzeugt, dass Landwirtschaft und Naturschutz zusammengehen. Wir brauchen beides", sagt sie.

Für alle und jeden ist etwas dabei in der 63-minütigen Rede der Kommissionschefin. Auch für die Ukraine, den Westbalkan und Moldau. Die Länder wollen in die Union, so schnell wie möglich. Und von der Leyen versichert, dass sie genau dorthin gehörten.

In Anlehnung an die EU-Osterweiterung 2004, als zehn Staaten der Union beitraten, hofft sie, "dass wir uns auf die nächste europäische Willkommensfeier" freuen. Wann diese stattfinden soll, ließ von der Leyen offen. Im Gegensatz zu Ratspräsident Charles Michel: Der hatte kürzlich 2030 als Zieldatum genannt, bis zu dem EU und Beitrittskandidaten bereit sein sollen.

Von der Leyen spricht von der "Vollendung Europas" und gibt sich überzeugt: "Europa funktioniert mit mehr als 30 Staaten." Allerdings muss sich vorher noch die EU selbst reformieren – "notfalls auch durch einen Europäischen Konvent und eine Änderung der Verträge".

Offene "Baustellen"

Bis zum Ende ihrer Amtszeit in gut einem Jahr will sich die Kommissionschefin den offenen Baustellen widmen. Ein Dauerbrenner ist das Migrationsthema. Der viel gefeierte Pakt mit Tunesien hat sich bisher nicht als Lösung erwiesen. Dennoch will sie ihn als Blaupause für Abkommen mit anderen Staaten in der Region nehmen. Gegen Schlepperei und Menschenhandel sollen die Befugnisse der Agenturen Europol, Eurojust und Frontex ausgebaut werden.

Lobende Worte findet die Kommissionspräsidentin für Rumänien und Bulgarien, die im Asylbereich und bei Rückführungen mit gutem Beispiel vorangegangen seien. "Sie haben es bewiesen: Bulgarien und Rumänien sind Teil unseres Schengen-Raums. Lassen wir sie also endlich herein, ohne weiteren Verzug", fordert von der Leyen – ein Seitenhieb auf Österreich und die Niederlande, die den Schengen-Beitritt dieser beiden Länder blockieren, aber nicht namentlich genannt werden.

Auch für die europäischen Autobauer hat die Kommissionschefin etwas im Programm. So kündigt von der Leyen eine Subventionsprüfung für chinesische Elektroautos an, die weltweit den Markt überschwemmen: "Wir müssen uns gegen unfaire Praktiken wehren." Der Industrie stellt sie Investitionen "von der Mikroelektronik bis hin zur Quanteninformatik und KI" in Aussicht. Von dem ursprünglich zu diesem Zweck versprochenen großen Souveränitätsfonds ist hingegen nicht mehr die Rede.

Verhaltener Applaus

Den Sozialdemokraten und Linken mag von der Leyens Lob der Sozialpartner angenehm im Ohr klingen, den Grünen die Erfolgsbilanz des Green Deal. Am Ende erheben sich die Abgeordneten der Europäischen Volkspartei (EVP) und Teile der Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen zum Applaus. Viele andere bleiben sitzen, die politische Rechte geschlossen. Ein Durchmarsch für von der Leyen ist es nicht.

Autorin Sylvia Wörgetter Brüssel-Korrespondentin Sylvia Wörgetter

Autor Thomas Sendlhofer Thomas Sendlhofer

