Von der Corona-Hölle zum Impfwunder USA

Noch vor wenigen Monaten war die Corona-Lage in den USA Anlass zu großer Sorge. Nun hat sich das Blatt gewendet. Die Zahl der Neuinfektionen geht weiter zurück.

Die Behörden meldeten am Sonntag insgesamt 33.243 neue Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) hervorging. Eine Woche davor waren noch 38.222 neue Infektionen registriert worden. Auch die Zahl der Toten sinkt, von zuvor 579 am Tag auf jetzt 430. Mit insgesamt mehr als 542.000 Toten und 29,8 Millionen Infizierten sind die Vereinigten Staaten in absoluten Zahlen aber noch immer das weltweit am stärksten von der Pandemie betroffene Land.

Inzwischen sind aber auch schon mehr als 100 Millionen Amerikaner mindestens einmal geimpft. Der neue US-Präsident Joe Biden strotzt vor Stolz und propagiert die geglückte Impfkampagne als sein großes Verdienst.

Eines seiner wichtigsten Versprechen im Kampf gegen die Pandemie war, dass in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 100 Millionen Impfdosen verabreicht werden. Am Freitag verkündete der Corona-Koordinator des Weißen Hauses, Jeff Zients, das Ziel sei erreicht worden – in nur 58 Tagen, Wochen vor dem Zeitplan. Inzwischen werden in den USA im Schnitt mehr als 2,5 Millionen Dosen pro Tag gespritzt. Spätestens ab Mai soll jeder Amerikaner – also auch Menschen ohne Vorerkrankungen – Zugang zu einer Impfung haben.

Doch auch in den USA läuft nicht alles, wie es sich etwa die Gesundheitsexperten wünschen würden. Weiße Amerikaner machen den Großteil der vollständig Geimpften aus – knapp 70 Prozent.