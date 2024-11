Von der Anklagebank ins Weiße Haus: Donald Trump ist zurück

Nicht wenige sehen nun den Fortbestand der US-Demokratie in Frage gestellt. Der 78-jährige Republikaner setzte sich in einem nervenaufreibenden Wahlkampf gegen die Demokratin Kamala Harris durch. Trump überlebte um Haaresbreite das Attentat von Butler, das Foto von dem blutenden und die Faust reckenden Trump ging um die Welt und sein Ausruf "fight, fight, fight" wurde zum Schlachtruf seiner fanatischen Anhänger.

Zum Ende seines Wahlkampfes hin wählte Trump immer drastischere Formulierungen, menschenverachtende Äußerungen über Einwanderer und politische Gegner waren an der Tagesordnung. Mehr als 230 Psychologen und Mediziner bescheinigten dem 78-Jährigen daraufhin in einer Anzeige in der "New York Times" "Anzeichen für einen kognitiven Verfall" - und sprachen ihm jegliche Eignung für Führungsaufgaben ab.

Mehr zum Thema Außenpolitik Außenpolitik Liveblog zur US-Wahl: Donald Trump wird 47. Präsident der USA WASHINGTON. Jetzt ist es offiziell: Trump gewinnt Wisconsin und hat 277 Wahlleute fix. Mehr im Liveblog. Liveblog zur US-Wahl: Donald Trump wird 47. Präsident der USA

Düsterer, noch heftigerer Ton

Trump verwendete die gleiche düstere, im Ton aber noch heftigere Rezeptur, die ihm schon 2016 den Sieg eintrug: Während er die Wut auf das politische Establishment in Washington und die Angst vor Einwanderern schürte, beschrieb er die USA als ein Land am Abgrund, das nur er retten könne.

Vielen ist Trumps erste Amtszeit (2017-21), in der der politische Quereinsteiger ein ums andere Mal die Regeln von Demokratie und Rechtsstaat brach, als eine Serie von Affären und Skandalen in Erinnerung. Die Bilanz: zwei Amtsenthebungsverfahren, drei Strafverfahren unter anderem wegen Verschwörung gegen die USA und schließlich noch eine Verurteilung wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Verschleierung einer Sexaffäre.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktionale Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Definition von Faschist"

Sein ehemaliger Stabschef John Kelly sagt über Trump, er sei ein Politiker, welcher "der allgemeinen Definition von Faschisten" entspricht. Der Ex-Präsident habe sich mehrfach positiv über Hitler geäußert und "bevorzugt sicherlich den diktatorischen Ansatz in der Regierung".

Mit seinem Politikstil hat Trump die USA gespalten wie kein anderer. Auch wenn er von vielen verachtet wird, so hat der Verfechter des "Amerika zuerst" zugleich eine treue, teils fanatische Anhängerschaft, vor allem in der weißen Arbeiterschicht. Dass er im Mai noch wegen seiner Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels auf der Anklagebank saß, beeindruckte seine Wähler wenig.

Wegen sexueller Belästigung verurteilt

Als New Yorker Geschäftsmann prahlte Trump damit, dass er sich bei Frauen alles erlauben könne. Im Laufe seiner Karriere wurde der Immobilienmogul, der in dritter Ehe mit dem Ex-Model Melania verheiratet ist, von vielen Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigt - und in einem der Fälle vor gut einem Jahr auch verurteilt.

Jeden anderen Politiker hätten die zahllosen Skandale längst die Karriere gekostet - Trump hinderten sie nicht an einem Comeback. Unterstützt von einer mächtigen erzkonservativen Lobby und einer teuren Armada von Anwälten gelang es ihm bisher, sich dem Zugriff der Justiz weitgehend zu entziehen und sich gegenüber seinen Anhängern als politisch Verfolgter darzustellen.

Bildergalerie: Trump beansprucht Sieg für sich: Die Rede in Bildern (Foto: JIM WATSON (AFP)) Bild 1/43 Galerie ansehen

Verachtung für Establishment

Seine Anhänger halten Trump zugute, dass in seiner Amtszeit die Wirtschaft stabil war und die Arbeitslosigkeit auf einen Tiefstand sank. Befeuert von den Parolen in den Onlinenetzwerken teilen sie seine Verachtung für das Establishment in Washington.

Und auch seine Bewunderung für Autokraten, seine Nähe zu Kreml-Chef Wladimir Putin und sein rüder Umgang mit den westlichen NATO-Verbündeten schreckte viele US-Wähler nicht ab.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

In einem Alter, in dem sich andere längst zur Ruhe gesetzt haben, kehrt Trump nun an die Macht zurück, als beim Amtsantritt ältester Präsident der US-Geschichte. Der frühere Reality-Star sonnt sich noch immer gerne im Scheinwerferlicht, als Präsident hat der 78-Jährige nun die ganz große Bühne wieder für sich - und vor allem die Macht, die gegen ihn laufenden Strafverfahren zu stoppen und sich für seine Wahlniederlage von 2020 an seinen Gegnern rächen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.