Khalid Payenda fährt täglich an den Sehenswürdigkeiten der US-Hauptstadt Washington vorbei, die für die Werte stehen, an die auch er glaubt. Der Traum vom demokratischen Afghanistan, dessen Bürger in Freiheit leben und wo Frauen die gleichen Rechte wie Männer haben. Der 40-Jährige widmete die vergangenen 20 Jahre der Aufgabe, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.