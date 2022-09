Vizepräsidentin offenbar Attentat knapp entgangen

Argentiniens Vizepräsidentin Cristina Kirchner ist offenbar nur knapp einem Attentat entgangen. In der Hauptstadt Buenos Aires habe ein Mann in einer Menschenmenge eine Schusswaffe auf die 69-Jährige gerichtet und abgedrückt, sagte Präsident Alberto Fernandez in einer Fernsehansprache. Es habe sich aber kein Schuss gelöst. Medienberichten zufolge blieb die Politikerin unverletzt. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen.

"Cristina ist noch am Leben, weil aus einem technisch noch nicht ermittelten Grund die Waffe mit fünf Kugeln keinen Schuss abgegeben hat, obwohl der Abzug betätigt wurde", sagte Präsident Fernandez. Es handle sich um den schwerwiegendsten Vorfall seit Argentiniens Rückkehr zur Demokratie im Jahr 1983.

Der Vorfall ereignete sich vor Kirchners Wohnung in Buenos Aires. Vor dem Gebäude im Stadtteil Recoleta hatten sich zahlreiche Anhänger der Vizepräsidentin versammelt. Auf einem im Fernsehen veröffentlichten Video war zu sehen, wie die 69-Jährige aus einem Auto steigt und ihre Anhänger begrüßt, als plötzlich ein Mann eine Waffe auf ihren Kopf richtet. Medienberichten zufolge soll es sich bei dem mutmaßlichen Angreifer um einen 35-jährigen Brasilianer handeln. Das Motiv des Verhafteten war gestern noch unbekannt.