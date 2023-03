Visite von Taiwans Präsidentin? China warnt USA

Die Spannungen zwischen China und den USA verschärfen sich: Die chinesische Regierung hat Washington eindringlich vor einem Besuch der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA gewarnt. "China ist sehr besorgt über diesbezügliche Informationen", sagte Außenamtssprecherin Mao Ning am Mittwoch vor der Presse in Peking. China habe die USA kontaktiert und um Aufklärung gebeten. Peking lehne "jede Form von offiziellen Kontakten zwischen den USA und Taiwan" ab. Taiwan sei "Teil des heiligen Territoriums der Volksrepublik".

Nach einem Bericht der "Financial Times" plant Tsai im April auf dem Weg zu diplomatischen Partnern in Zentralamerika, wie 2018 und 2019, einen Zwischenstopp in Kalifornien. Dabei wolle sie den neuen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, treffen. Dieser hatte zu erkennen gegeben, in diesem Jahr Taiwan besuchen zu wollen. Doch habe ihn Tsai aus Sorge vor einer Eskalation mit China dazu bewogen, sie in Kalifornien zu treffen. Taiwans Regierung wollte die Berichte nicht bestätigen: "Wir haben bisher noch keinen festen Plan."

Im August des Vorjahres hatte ein Besuch der damaligen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zur Verschärfung der Spannungen zwischen China und den USA geführt. China reagierte mit Raketentests und Militärmanövern.

USA weisen Vorwürfe zurück

Am Dienstag hatten, wie berichtet, Chinas Staatspräident Xi Jinping und Außenminister Qin Gang die USA mit ungewöhnlich deutlichen Worten attackiert: Die westlichen Länder, voran die USA, würden eine "umfassende Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung Chinas" betreiben.

Die US-Regierung wies die Vorwürfe gestern zurück. "Es gibt bei unserer Herangehensweise an diese äußerst wichtige Beziehung nichts, was irgendjemanden annehmen lassen sollte, dass wir einen Konflikt wollen", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Konkurrenz sei nicht mit Konflikt gleichzusetzen.

