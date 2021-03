Visa nur für mit China-Vakzin Geimpfte

China will seine Einreisebestimmungen für Ausländer aus mehreren Staaten lockern, wenn die Reisenden eine Impfung mit einem chinesischen Vakzin nachweisen können. Die chinesische Botschaft in den USA teilte in einem Schreiben am Montag mit, Visa-Anfragen von "mit chinesischen Corona-Vakzinen geimpften" Bewerbern wieder zu bearbeiten. Auch die chinesischen Botschaften in weiteren Ländern, darunter Indien und Pakistan, veröffentlichten entsprechende Ankündigungen.

Die Regelungen gelten der Mitteilung der chinesischen Botschaft in den USA zufolge ab dieser Woche für Menschen, die das chinesische Festland wegen ihrer Arbeit, Geschäftsreisen oder aus "humanitären Gründen" besuchen wollen. Dazu würden etwa Familienzusammenführungen zählen.

Dem Schreiben zufolge gilt die Regelung für Menschen, die entweder bereits zwei Dosen erhalten haben oder ihre erste Dosis mindestens 14 Tage vor ihrem Visa-Antrag. In China gelte nach der Einreise trotz Impfung eine Quarantäne von bis zu drei Wochen.

Zugleich macht China Werbung für seinen "Vorschlag" eines globalen Corona-Impfpasses.

65 Millionen Dosen verimpft

China hatte seine Grenzen im vergangenen März für Ausländer weitgehend geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Viele Ausländer mit Wohnsitz in China wurden dadurch von ihren Jobs und ihren Familien getrennt.

Die Volksrepublik impft seine rund 1,4 Milliarden Einwohner derzeit mit insgesamt vier im eigenen Land hergestellten Impfstoffen. Offiziell wurden davon bisher rund 65 Millionen Dosen verabreicht.

Export in 43 Länder

Zwei dieser Impfstoffe – Vero von Sinopharm und Coronavac von Sinovac – werden auch in einigen europäischen Ländern (u. a. Serbien und Ungarn) eingesetzt. Man habe darüber hinaus bereits "69 Entwicklungsländern Impfdosen gespendet", sagte am Wochenende Außenminister Wang Yi. Die chinesischen Vakzine würden zudem in 43 Länder exportiert.

Chinas Chefdiplomat betont auch, dass die Impfstofflieferungen ohne Hintergedanken erfolgten. Corona-Impfstoffe seien ein öffentliches Gut – das habe China als eines der ersten Länder deutlich gemacht. Ausländische Impfstoffe wurden im Reich der Mitte noch nicht zugelassen.

