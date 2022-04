Viktor Orban provoziert in der EU weiter, ist allerdings zusehends alleine

Othmar Karas hat nur ein Wort für das, was Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban nach seinem Wahlsieg am Wochenende von sich gegeben hat: "Inakzeptabel." Und damit meint der Vizepräsident des EU-Parlaments nicht Orbans höhnischen Sager, wonach der Triumph seiner rechtsnationalen Fidesz-Partei so groß gewesen sei, "dass man ihn vom Mond aus sehen kann, ganz gewiss auch von Brüssel aus".