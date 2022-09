Viktor Orban droht der Verlust von 7,5 Milliarden Euro an EU-Geldern

Ungarn könnte ein Fünftel des Geldes verlieren, das dem Land aus dem EU-Budget eigentlich zusteht. Denn die EU-Kommission schlägt vor, Budapest 7,5 Milliarden Euro an Regionalförderung zu kürzen. Der Grund: Das Geld sei in Ungarn nicht ausreichend vor Missbrauch geschützt, wie Haushaltskommissar Johannes Hahn am Sonntag erklärte.

Damit kommt zum ersten Mal ein Instrument zum Schutz des Rechtsstaats zum Einsatz, das es erst seit 2021 gibt. Einem Mitgliedsstaat kann demnach Geld aus dem EU-Budget vorenthalten werden, wenn wegen mangelnder rechtsstaatlicher Standards die Gefahr besteht, dass das Geld der europäischen Steuerzahler in dunklen Kanälen versickert. Genau das sieht die EU-Kommission bei Ungarn als gegeben. Das Land hat unter anderem ein Problem mit Korruption und mangelnder Kontrolle, was sich laut Berichten auch im Umfeld des nationalkonservativen Regierungschefs Viktor Orban manifestiert.

Was den Rechtsstaat insgesamt betrifft, hatte das EU-Parlament Ungarn erst in der Vorwoche ein verheerendes Zeugnis ausgestellt: Das Land sei keine echte Demokratie mehr, sondern eine "Wahlautokratie". Im April hatte die Kommission das Verfahren gegen Ungarn nach dem neuen Instrument eröffnet, dem so genannten Rechtsstaatsmechanismus. Im Juli war Ungarn mitgeteilt worden, dass der Verlust von EU-Geld drohe. Seither habe die Regierung in Budapest mehr als 17 Maßnahmen und Reformen angekündigt, um die Missstände zu beseitigen, sagte Hahn. Unter anderem solle eine Behörde zur Bekämpfung der Korruption eingerichtet und mehr Transparenz geschaffen werden.

Das alles gehe "in die richtige Richtung", räumte Hahn ein: "Offensichtlich wirkt finanzieller Druck." Gleichzeitig betonte er: "Wir sind noch immer im Bereich von Versprechen und Ankündigungen und nicht mehr."

Ob Ungarn das Geld tatsächlich gestrichen wird, darüber entscheiden die EU-Staaten mit qualifizierter Mehrheit. Dafür sind 15 Länder nötig, die zusammen 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren. Der Rat, also die Vertretung der Staaten, hat drei Monate Zeit für die Entscheidung. Sollte es nicht zu den nötigen Reformen in Ungarn kommen, sei er ziemlich sicher, dass der Rat zu einer ähnlichen Einschätzung der Lage kommen werde wie die Kommission, erklärte Hahn.

Ungarn hat noch die Gelegenheit, dem Entzug des Geldes zu entgehen, wenn es glaubhaft die Missstände beseitigt. Es hat die ersten Gesetzesbeschlüsse bereits für kommende Woche angekündigt. "Ich bin zuversichtlich, dass wir substanzielle Reformen sehen werden", sagte Hahn. Die Kommission werde diese jedenfalls einer neuen Bewertung unterziehen.

Zustimmung zum angedrohten Entzug von EU-Geld für Ungarn kam aus so gut wie allen politischen Lagern mit Ausnahme der Rechtsparteien. Bisher sind alle Versuche im Sand verlaufen, Rechtsstaatsverstöße in einzelnen Mitgliedsstaaten zu ahnden. So laufen gegen Ungarn und Polen seit Jahren Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags. Dieser sieht als letzte Konsequenz sogar den Entzug des Stimmrechts für den betreffenden Staat im Rat vor.

Ungarn wartet übrigens auch noch auf die Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Auch diese hält die EU-Kommission vorerst zurück.