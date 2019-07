"Viereinhalb Stunden für eine Strecke von 100 Kilometern"

Vor wenigen Tagen ist ein historischer Schritt gelungen: Die Länder Afrikas haben sich zur größten Freihandelszone der Welt zusammengeschlossen. Der Wirtschaftsdelegierte in Westafrika, Guido Stock, begrüßt das Abkommen, ist aber skeptisch, wie rasch Früchte zu ernten sein werden.

OÖNachrichten: Ein Binnenmarkt mit 1,3 Milliarden Menschen: Was wird das der Wirtschaft Afrikas bringen?

Guido Stock: Das wird sich erst in ein paar Jahren zeigen. Der interafrikanische Handel ist bisher äußerst bescheiden. Wenn man auf der Hauptverbindungsstraße von Ghana über Togo und Benin nach Nigeria unterwegs ist, sieht man kaum Gütertransporte. Das spiegelt die Realität. Ich bin nicht sehr optimistisch, dass sich das jetzt dramatisch verbessern wird.

Warum?

Zum einen, weil die Infrastruktur zu einem erheblichen Teil fehlt. Ein weiteres Hindernis sind die Zollbehörden der Länder, weil noch viel Korruption im Spiel ist. Das existiert beides weiter, auch wenn das Abkommen in Kraft ist.

Wie kann ich mir den Zustand der Straßen zum Beispiel in Nigeria vorstellen?

Von Lagos bis zur Grenze Nigerias mit der Republik Benin sind es geschätzte 100 Kilometer. Auf dieser Strecke ist ein Lkw häufig viereinhalb Stunden unterwegs. Nigeria ist zwar ein Ölland und mit 200 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Afrikas, aber die Infrastruktur lässt extrem zu wünschen übrig.

Ein Binnenhandel macht nur dann Sinn, wenn es Waren gibt. Womit handeln die Staaten denn untereinander?

Das ist ein schwieriger Punkt, weil das exportfähige Angebot aus den Ländern beschränkt ist. Zudem produzieren die Länder teilweise dieselben Waren. In Nigeria zum Beispiel werden zu 97 Prozent Öl und Gas exportiert.

Das ist auch Ausdruck dessen, dass der Reichtum Afrikas in den Rohstoffen liegt.

Ja, wobei dieser derzeit nur teilweise ausgeschöpft wird. Ich rechne nicht, dass der interafrikanische Handel kurzfristig so stark zunehmen wird, wie sich das manche erwarten.

Sie spielen auf Prognosen an, denen zufolge der Binnenhandel in Afrika von 20 auf künftig 60 Prozent steigen soll.

Da muss man sich aber die Basis anschauen: 20 Prozent beziehen sich auf das Jahr 2010, 60 Prozent auf das Jahr 2022. Da liegen mehr als zehn Jahre dazwischen. Dennoch: Das Abkommen wird zusätzliche Chancen bieten und ist absolut positiv zu sehen. In Nigeria zum Beispiel tut sich einiges rund um die Industriegruppe Dangote, die dem reichsten Mann Afrikas gehört. Sie exportiert jetzt schon Zement und bald raffinierte Erdölprodukte in der Region. Die Frage ist nur, wie schnell sich größere Früchte ergeben werden.

Das Abkommen kann nur ein Puzzleteil sein, um Afrikas Wirtschaft voranzubringen. Was braucht es noch?

Nummer eins ist sicher die Korruptionsbekämpfung. Das sagt sich aber leichter, als es ist. Man muss den Beamten auch ermöglichen, dass sie von ihren Gehältern ihre Familien ernähren können. Die Finanzlage in vielen afrikanischen Ländern ist jedoch so, dass man Beamtengehälter kaum erhöhen kann. Die Beamten sind also darauf angewiesen, Gelder im Rahmen ihrer Tätigkeit zu erhalten, weil sie sonst nicht leben können.

Den Unternehmen macht die Korruption das Leben schwer.

Sie bewirkt, dass Direktinvestitionen aus dem Ausland nicht so fließen, wie sie sollten. Würden die Auslandsinvestitionen stark steigen, könnte das einen großen Impuls für die afrikanische Wirtschaft bedeuten. In vielen Ländern ist die Steuerbasis sehr klein, sodass dem Staat Bewegungsfreiheit fehlt. In Nigeria liegt die Steuerbasis in Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt bei etwa fünf Prozent.

Artikel von Susanne Dickstein Redakteurin Wirtschaft s.dickstein@nachrichten.at