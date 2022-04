Vier-Sterne-General wird Chef der US-Streitkräfte in Europa

Im Sommer soll der Vier-Sterne-General Christopher Cavoli das Kommando der US-Streitkräfte in Europa übernehmen. Der Sohn eines italienisch-stämmigen Offiziers kam in Würzburg zur Welt, spricht fließend Russisch, Italienisch und Französisch und versteht dank seiner engen Verbindung mit Deutschland gewiss auch genügend Deutsch, um im Alltag zurechtzukommen.

Nach seiner Nominierung und Bestätigung durch den US-Senat müsste er allerdings von Wiesbaden nach Stuttgart umziehen. In Wiesbaden führt er seit 2020 das neu gegründete Kommando der "United States Army Europe and Africa". Die Verantwortung für Afrika hatte der seit 2018 für Europa zuständige Kommandeur der US-Army (USAREUR) mit übernommen. In Stuttgart rückte er in seiner neuen Rolle an die Spitze des Europa-Kommandos der gesamten US-Streitkräfte und löste den bisherigen EUCOM-Befehlshaber Air Force General Tod Wolters ab.

Offiziell bestätigt ist die Personalie noch nicht, aber neben dem "Wall Street Journal" haben bereits mehrere Publikationen der US-Streitkräfte über den geplanten Stabwechsel an der Spitze der in Europa stationierten Truppen berichtet. Das Weiße Haus äußerte sich nicht zu der wichtigsten Veränderung in der Militärführung seit Beginn des Ukraine-Krieges.

Der Vier-Sterne-General übernähme kraft seines Amtes als "Supreme Allied Commander" auch das militärische Kommando der NATO. Unter Cavolis Befehl stünden dann rund 100.000 US-Soldaten sowie weitere 40.000 der NATO-Truppen. Der designierte EUCOM-Befehlshaber gilt als Idealbesetzung für die strategisch zentrale Aufgabe. Der Absolvent der Elite-Universität Princeton erwarb in einem Zweitstudium an der renommierten Universität von Yale Abschlüsse in Russisch und Osteuropa-Wissenschaften.

Der verheiratete Vater zweier Kinder sammelte unter anderem als Angehöriger der Multinationalen Friedenstruppe in Bosnien-Herzegowina Erfahrung. In Afghanistan diente er als stellvertretender Kommandeur für die Region Herat und in derselben Rolle für die Aktivitäten der 82. Airborne Division am Hindukusch.