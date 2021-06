Die erste Europareise des neuen US-Präsidenten Joe Biden hat es in sich, der 78-Jährige absolviert in den kommenden sieben Tagen ein wahres Marathonprogramm. Der dicht getaktete Terminkalender wirkt fast so, als wolle Biden bei seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident die wegen der Pandemie verpassten persönlichen Begegnungen rasch nachholen. Konfrontativ dürfte es erst am Ende der Reise werden – wenn er den russischen Präsidenten Wladimir Putin trifft.