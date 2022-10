Viele Zugausfälle nach Sabotage in Deutschland

Es sei zwar nicht auszuschließen, dass es einen politischen Hintergrund gebe, ermittelt werde aber in alle Richtungen, informierte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Unbekannte hatten am Samstag Kommunikationskabel der Deutschen Bahn an zwei Orten zerstört. Das führte zu Chaos. Über Stunden stand der Bahnverkehr in Norddeutschland größtenteils still.

Der deutsche Sicherheitsexperte Peter Neumann hält einen Angriff Russlands für denkbar. Es benötige erhebliches Wissen, um diese Knotenpunkte anzugreifen. "Es waren wohl nicht Amateure oder Einzeltäter, sondern es war etwas, das von Profis durchgeführt wurde."