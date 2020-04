Videokonferenz der Verteidigungsminister: Corona könnte Negativfolgen für Sicherheit haben

"Die geopolitischen Auswirkungen der Pandemie könnten erheblich sein", sagte der Norweger am Mittwoch nach einer Videoschaltung mit den Verteidigungsministern der Allianz. Er warnte insbesondere davor, dass der erwartete wirtschaftliche Abschwung einige NATO-Staaten angreifbarer mache und empfänglicher für den Verkauf kritischer Infrastruktur. Dies könne langfristig Auswirkungen auf die Sicherheit der Länder und die Reaktion im Falle einer neuen Krise haben.

"Es ist zu früh, um endgültige Schlüsse zu ziehen", sagte Stoltenberg. Aber es sei klar, dass die Resilienz der Gesellschaften gestärkt werden müsse. Auf Pandemien müsse man besser vorbereitet sein und kritische Industrie - darunter fällt etwa die Energieversorgung - müsse geschützt werden. Es gebe viele Lehren aus der Coronavirus-Krise zu ziehen. Im Moment stehe jedoch noch die unmittelbare Reaktion auf die Krise im Vordergrund.

Zugleich betonte Stoltenberg, die Resilienz sei in den NATO-Verträgen fest verankert. "Sichere Infrastruktur, sichere Telekommunikation, Regierungen, die auch in Zeiten der Krise funktionieren - all diese Themen sind von großer Bedeutung für die zivile Gesellschaft, aber auch für unsere militärische Bereitschaft."

Die Herausforderungen für die Sicherheit seien wegen der Covid-19-Pandemie nicht kleiner geworden, sagte Stoltenberg. "Im Gegenteil, potenzielle Gegner werden versuchen, die Situation in ihrem Sinne zu nutzen." Terrorgruppen könnten ermutigt werden, die Situation in Afghanistan und im Irak sei fragil, und Russland führe anhaltend Militäraktivitäten durch.

Stoltenberg hob hervor, welche Unterstützung die Armeen der 30 NATO-Staaten bisher in der Corona-Krise geleistet hätten.Mehr als 4000 medizinische Militärangehörige wurden zur Unterstützung der zivilen Bemühungen eingesetzt", sagte der norwegische Ex-Premier. "Diese Krise hat gezeigt, dass unsere Alliierten widerstandsfähig und geeint sind."

Militärs hätten mit mehr als 100 Flügen medizinisches Personal und Ausrüstung transportiert. Zudem hätten sie beim Aufbau von fünf Feldlazaretten geholfen und mehr als 25.000 Behandlungsbetten bereitgestellt. Alle Alliierten sollten ihre verfügbaren Fähigkeiten weiter anbieten.

"In dieser Situation sollte niemand alleine stehen"

Stoltenberg begrüßte auch Ankündigungen von NATO-Staaten, den besonders betroffenen Partnerländern zusätzlich unter die Armee zu greifen. Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte dies bereits vor der Videokonferenz mit den NATO-Kollegen in Aussicht gestellt. Deutschland stehe seinen "Freunden natürlich bei, solange die Kräfte dafür reichen", sagte sie der "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger" (Mittwochsausgaben).

"In dieser Situation sollte niemand für sich allein stehen", sagte Kramp-Karrenbauer den Zeitungen. Die CDU-Politikerin verwies auch auf bereits geleistete Hilfen der Bundeswehr etwa beim Transport schwerkranker Corona-Patienten aus Italien und Frankreich nach Deutschland.

"Ich begrüße die zusätzlichen Angebote, die die Minister heute gemacht haben", sagte Stoltenberg. Das unmittelbare Anliegen der NATO sei es, "Leben zu retten und so viel Unterstützung wie möglich zu mobilisieren". Mittel- und langfristig müsse aber auch auf die Folgen der Pandemie reagiert werden, mahnte der Norweger. Im Vorfeld der Videokonferenz hatte Stoltenberg die Bündnisländer bereits dazu aufgerufen, nationale Vorräte an Medizinprodukten anzulegen und die heimische Produktion zu stärken, um auf künftige Krisen besser vorbereitet zu sein.

Auch die EU will die Möglichkeiten des Militärs künftig besser nutzen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell setzte dazu eine Arbeitsgruppe ein, die einen besseren Austausch zwischen den EU-Staaten fördern soll. Es gehe darum, wie die Streitkräfte staatliche Behörden bei der Bewältigung der Krise unterstützen könnten, sagte eine Sprecherin am Mittwoch.

