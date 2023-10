Video: "Das gespaltene Israel findet in diesem Konflikt zueinander"

Michael Bewerunge in der ZiB Spezial

Michael Bewerunge berichtet aus Tel Aviv: Die Nacht auf Sonntag sei "realativ ruhig" verlaufen, jedoch sei es immer wieder zu Raketenbeschuss gekommen. Eine Polizeistation wurde gestürmt. Es gab zwei Geiselnahmen in Gebäuden - die Geiselnehmer wurden getötet, die Geiseln unverletzt befreit.

Auch Bewerunge glaubt an eine längere Auseinandersetzung, wie sie Netanyahu am Sonntag angekündigt hatte - mit erheblichen Konsequenzen für die gesamte Region. Das Land sei in diesem Konflikt zusammengerückt.

Zum Video-Interview aus dem ZiB-Spezial:

