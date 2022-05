Verzweifelter Appell der Ukraine: "Der Feind ist uns deutlich überlegen"

Vor allem das Gebiet Luhansk ist heftigen Angriffen ausgesetzt. Zehntausenden ukrainischen Soldaten droht dort die Einkesselung. Die Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine könnte zum nächsten Mariupol werden. 90 Prozent der Häuser seien dort bereits beschädigt. Die nächsten Tage würden entscheidend, warnten Beobachter.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj musste in seiner Ansprache am Donnerstag einräumen, dass in dem Frontabschnitt "der Feind in Bezug auf die Ausrüstung und die Anzahl der Soldaten deutlich überlegen" sei. Grund genug für den ukrainischen Präsidenten, einmal mehr an die Welt zu appellieren, sich eindeutiger auf die Seite seines von Russland angegriffenen Landes zu stellen. In seiner Videoansprache zeigte er sich enttäuscht auch von den Beratungen beim Weltwirtschaftsforum in Davos. "Egal, was der russische Staat tut, es gibt jemanden, der sagt: Lasst uns seine Interessen berücksichtigen", sagte Selenskyj. Auch in Davos sei es so gewesen. "Und das trotz Tausender russischer Raketen, die die Ukraine treffen. Trotz Zehntausender getöteter Ukrainer." Russland tue dies mitten in Europa.

Doch die ukrainischen Waffenwünsche werden von der NATO nur teilweise erfüllt. Unter den NATO-Staaten gibt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur informelle Absprachen zum Verzicht auf die Lieferung bestimmter Waffensysteme. Dadurch soll das Risiko einer direkten militärischen Konfrontation zwischen NATO-Staaten und Russland möglichst gering gehalten werden, hieß es. Befürchtet wird so zum Beispiel, dass Russland die Lieferung westlicher Kampfpanzer und Kampfflugzeuge offiziell als Kriegseintritt werten könnte und dann militärische Vergeltungsmaßnahmen ergreift.

Unterdessen steigt auf beiden Seiten die Zahl der Toten: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach unlängst von 50 bis 100 Gefallenen an der Front täglich. In den von Russland unterstützten Separatistengebieten Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine werden rund 8000 ukrainische Kriegsgefangene festgehalten. Ihr Schicksal ist ungewiss.

Putin: "Das macht uns irgendwie stärker"

Mit einer Mutrede wandte sich der russische Staatspräsident gestern per Videoschaltung an die Regierungschefs der ehemaligen Sowjetrepubliken:"Dem Westen wird es nicht gelingen, Russland technologisch abzuhängen", sagte Wladimir Putin. Die Sanktionen hinterließen zwar ihre Spuren insbesondere bei Lieferketten und Transport.

"Aber alles kann angepasst werden, alles kann neu aufgebaut werden." Während dieses Prozesses werde es Rückschläge geben. Doch, so Putin weiter: "Das macht uns irgendwie stärker. Wir erwerben auf alle Fälle neue Kompetenzen." Der Rückzug einiger ausländischer Firmen vom russischen Markt sei das Beste.

Putin besuchte in einem Moskauer Spital erstmals seit Ende Februar wieder Soldaten, die in der Ukraine verwundet wurden. Offiziell spricht Moskau von 1351 Toten und 3825 Verwundeten. Kiew hingegen zählt fast 30.000 tote Russen.