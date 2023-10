Verwirrung um mögliche Attacke auf Chef der Alternative für Deutschland

Ein geplanter Wahlkampfauftritt des Chefs der Alternative für Deutschland (AfD), Tino Chrupalla, in Bayern fand ein Ende, bevor er richtig begonnen hatte: Der AfD-Chef klagte bei der Veranstaltung am Mittwoch über Übelkeit, Krämpfe und Schwindel und wurde ins Krankenhaus gebracht, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen unbekannt. Nun haben die Behörden über ihre bisherigen Erkenntnisse informiert.

Demnach machten mehrere Personen bei der Veranstaltung Selfies mit Chrupalla. Dabei sei es zu leichtem Körperkontakt gekommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Wie das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" aus Ermittlerkreisen erfahren haben will, soll es unter anderem im rückwärtigen Bereich der Bühne zu einer "Selfie-Situation" gekommen sein. Chrupalla habe sich mit zwei jungen Männern fotografieren lassen.

Kurz darauf habe der Politiker erklärt, Schmerzen am rechten Oberarm zu verspüren. Zunächst soll er gegenüber Sicherheitsbeamten von einer Art "Druckschmerz" gesprochen haben. Chrupalla habe daraufhin auf die beiden Männer hingewiesen, die das Selfie mit ihm gemacht hatten. Die Polizei machte sie ausfindig, stellte ihre Personalien fest und durchsuchte sie nach verdächtigen Gegenständen – ohne etwas Relevantes zu finden.

Wegen "weiterer gesundheitlicher Beschwerden" wurde Chrupalla ins Klinikum Ingolstadt gebracht. Am Oberarm sei eine "oberflächliche Rötung bzw. Schwellung" festgestellt worden, heißt es in der Pressemitteilung. Weitere Untersuchungen seien unauffällig verlaufen. Von einer möglichen Einstichstelle, über die in Ermittlerkreisen Mutmaßungen kursierten, ist in der Mitteilung nicht die Rede.

Auch Blutproben genommen

Aus Sicherheitskreisen wurde dementiert, dass Chrupalla zeitweise nicht ansprechbar gewesen sei und auf einer Intensivstation habe behandelt werden müssen. Richtig sei, dass der Politiker lediglich zur Beobachtung auf eine sogenannte "intensivmedizinische Überwachungsstation" gebracht worden sei, um eventuell auftauchende Symptome möglichst schnell behandeln zu können.

Bislang haben die Ermittler mehrere Zeugen befragt, darunter Chrupalla selbst und seine Personenschützer des Bundeskriminalamtes. Zudem wird Bildmaterial von der Veranstaltung ausgewertet. Laut Staatsanwaltschaft wurden Blutproben entnommen, die noch ausgewertet werden. Ergebnisse gab es gestern noch nicht.

