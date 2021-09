Ursula von der Leyen war von 2013 bis 2019 deutsche Verteidigungsministerin. Daran fühlte sich unweigerlich erinnert, wer ihrer Rede zur Lage der Union zuhörte, die die Kommissionspräsidentin am Mittwoch vor dem EU-Parlament in Straßburg hielt. Die "Gesundheitsunion" war das große Thema der "State of the Union" 2020 gewesen. Damals hatte die Pandemie Europa im Griff.