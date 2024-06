Verteidigungsminister Russlands und der USA sprachen über Ukraine

Die Minister hätten bei dem Telefonat am Dienstag ihre Ansichten über die Situation in der Ukraine ausgetauscht, erklärte das Ministerium. Beloussow habe auf die Gefahr "einer weiteren Eskalation der Situation" im Zusammenhang mit der Lieferung von US-Waffen an die Streitkräfte der Ukraine hingewiesen, hieß es weiter. Auch andere Themen seien besprochen worden.

Das Gespräch sei auf Initiative der USA erfolgt. Auch das Pentagon gab das Gespräch zwischen Beloussow und Austin bekannt - das erste seit der Ernennung von Beloussow am 12. Mai. US-Verteidigungsministeriumssprecher Pat Ryder sagte, Austin habe die Bedeutung der Aufrechterhaltung der "Kommunikationslinien inmitten des anhaltenden Kriegs Russlands gegen die Ukraine" betont.

Russland hat die USA wegen der anhaltenden Unterstützung Washingtons für Kiew scharf kritisiert. Am Montag drohte der Kreml den USA mit "Konsequenzen" und bestellte die US-Botschafterin ein, nachdem russischen Angaben zufolge bei einem ukrainischen Angriff mit einer US-Rakete auf der Halbinsel Krim vier Menschen getötet worden waren.

