Verstärkter Kampf gegen Terror

Der Kampf werde auf das besonders gefährdete Grenzgebiet zwischen Mali, Burkina Faso und Niger konzentriert, kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach einem Gipfel mit Amtskollegen aus der Sahelregion an. Der Gipfel verständigte sich zudem auf eine "Koalition für das Sahelgebiet". Dieser würden auch andere Partner angehören. "Wir haben ein politisches Ziel: die Rückkehr des Staates in alle Regionen", sagte Macron. Er kündigte an, dass er 220 zusätzliche Soldaten in die Region schicken werde.

