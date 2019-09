Vermuteter Sprengstoffangriff auf AfD-Büro in Mecklenburg-Vorpommern

Der Sprengsatz sei in der Nacht zum Freitag durch ein Gittertor in den Flur des Hauses geworfen worden, teilte die Polizei in Neubrandenburg mit.

Durch die Explosion des mutmaßlichen Selbstlaborats seien eine Tür und die Decke aus Gipskarton beschädigt worden.

Menschen kamen nicht zu Schaden. Den Angaben zufolge übernahm der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen, weil eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen wurde. Reste des pyrotechnischen Sprengkörpers wurden beschlagnahmt.

