Verluste: Kreml putzt sich an den Soldaten ab

Es sei offensichtlich, dass der Hauptgrund für das Geschehen die verbotswidrige, massive Nutzung von Mobiltelefonen durch die Soldaten in Reichweite feindlicher Waffen gewesen sei, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit.

"Dieser Umstand ermöglichte es dem Feind, die Koordinaten des Standorts der Soldaten aufzuspüren und für einen Raketenangriff zu nutzen", hieß es. Das Ministerium spricht von mindestens 89 Toten durch den Beschuss. Nach ukrainischen Angaben wurden bei dem Angriff jedoch Hunderte russische Soldaten getötet.

Gebäude neben Munitionslager?

Die Ukraine hatte die Unterkunft nahe der Stadt Makijiwka im Osten in der Silvesternacht beschossen und mit vier Raketen getroffen. Es habe sich um Quartiere gehandelt, in denen russische Rekruten untergebracht gewesen seien. Russische Militärblogger hatten bereits am Dienstag kritisiert, die Soldaten seien in einem ungeschützten Gebäude neben einem Munitionslager und in Reichweite ukrainischer Raketen stationiert gewesen.

Wie viele Soldaten seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine insgesamt ums Leben gekommen sind, ist nicht bekannt. Vom US-Militär hatte es jüngst geheißen, wahrscheinlich gebe es jeweils mehr als 100.000 Tote oder Verwundete auf beiden Seiten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper