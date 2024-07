Verklärung Trumps: Von Gott gesandt und geschützt

Seine rechtsreligiöse Anhängerschaft sieht sich in ihrer Überzeugung bestätigt, dass Trump ein von Gott gesandter Erlöser ist - und himmlischen Schutz genießt.

Trump habe bei seiner Wahlkampfkundgebung am Samstag "einen Engel auf seiner Schulter sitzen gehabt", sagt Jack Prendergast, ein Parteitagsdelegierter aus New York. Und es sei die "Hand Gottes" gewesen, die das Gesicht des 78-Jährigen zur Seite gedreht habe, als die Schüsse des Attentäters fielen. Wegen der Bewegung hatte die Kugel nur das Ohr des Republikaners getroffen.

Das könnte Sie auch interessieren: Image-Wandel: Die Neuerfindung des Donald Trump [OÖNplus]

Als ein "Wunder" bezeichnet dies Sylvia Spivey, eine andere Teilnehmerin des Parteitags. Und obwohl ihr Idol nur leicht verletzt wurde, sagt sie: "Er hat eine Kugel für uns alle eingesteckt." Beim Parteitag werden T-Shirts mit dem bereits berühmt gewordenen Foto direkt nach dem Attentat verkauft: Das Bild des blutenden und die Faust reckenden Trump vor der US-Flagge unterstreicht seinen Märtyrer-Status.

Vor diesem Hintergrund war die formelle Ernennung des 78-Jährigen zum erneuten Präsidentschaftskandidaten am ersten Tag der Versammlung mehr als nur ein politischer Akt - sie geriet zur einem Gottgesandten gebührenden Huldigung. Dass er das Attentat überlebt hat, bestätige in den Augen von Trumps frommen Anhängern seinen göttlichen Auftrag, "den Vereinigten Staaten und der Welt die Erlösung zu bringen", erläutert der auf Religionsfragen spezialisierte Historiker Matthew Sutton in der "Washington Post".

Schon vor dem Attentat wurde Trump von seinen evangelikalen und anderen rechtsreligiösen Anhängern als eine Messias-ähnliche Figur verehrt, die die gottlose Linke bekämpft, ungeborene Babys vor mörderischen Abtreibungsärzten beschützt und traditionellen christlichen Werten neue Geltung in der US-Gesellschaft verhilft. Dabei sahen sie in christlicher Milde darüber hinweg, dass ihr Idol selbst nicht gerade einen frommen Lebensstil pflegt und kaum als persönliches Vorbild für christliche Tugenden dienen kann.

Diverse Vorwürfe gegen Trump

Trumps zivilrechtliche Verurteilung wegen sexueller Gewalt, seine einstige Prahlerei damit, Frauen ungehindert zwischen die Beine fassen zu können, seine angebliche - von ihm dementierte - Sexaffäre mit dem Pornostar Stormy Daniels, kurz nachdem Ehefrau Melania den gemeinsam Sohn Barron zur Welt gebracht hatte, wie auch Trumps strafrechtliche Verurteilung wegen Vertuschung eines Schweigegelds an Stormy Daniels - all dies hat seine Erhöhung zum Erlöser nicht behindern können.

Das könnte Sie auch interessieren: J.D. Vance: Trumps Auserwählter [OÖNplus]

Trump leistet seiner weiteren Verklärung zur quasi-religiösen Gestalt nach dem Attentat selbst eifrig Vorschub: "Es war Gott allein, der verhindert hat, dass das Undenkbare geschieht", schrieb er kurz danach in seinem Onlinenetzwerk Truth Social. Seit dem Attentat wurde quer durchs Land für Trump gebetet.

Jesus legt Trump die Hände auf

In den Onlinenetzwerken kursiert seither ein Bild, in dem Jesus Christus höchstpersönlich Trump die Hände beschützend auf die Schultern legt. Trumps Schwiegertochter Lara Trump, die die republikanische Parteizentrale leitet, versah das Bild auf ihrem Instagram-Konto mit dem biblischen Spruch "Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei."

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Beim Parteitag wird Trump am Donnerstag die große Rede halten, in der er seine Nominierung für die Präsidentschaftswahl im November formell annimmt. Dann wird seine messianische Verklärung einen weiteren Höhepunkt erreichen. "Das Böse ist zu dem Mann gekommen, den wir so verehren und lieben", hatte die ultrarechte Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene in ihrer Rede am ersten Tag der Versammlung gesagt. "Ich danke Gott dafür, dass er seine Hand über Präsident Trump gehalten hat."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.