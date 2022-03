Vergeltung: Iranischer Raketenangriff auf Erbil

In der nordirakischen Kurdenmetropole waren in der Nacht zum Sonntag mindestens zwölf ballistische Raketen eingeschlagen. Der Abschuss der Lenkwaffen sei ein Vergeltungsschlag für einen israelischen Raketenangriff auf Damaskus am vergangenen Donnerstag gewesen, hieß es in Teheran. Dabei waren zwei hochrangige Mitglieder der Revolutionsgardisten ums Leben gekommen.

Als "Antwort" will die iranische Elitetruppe nun das "strategische Zentrum der zionistischen Verschwörung" in Erbil zerstört haben. Offiziell bekannt im Nordirak ist ein solches Zentrum nicht. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass zwischen Israel und Vertretern der nordirakischen Kurden inoffizielle Beziehungen bestehen, die Landeskenner sogar als herzlich bezeichnen. So war Israels ehemaliger Premier Benjamin Netanjahu einer der wenigen Staatsmänner, die das letztendlich gescheiterte Unabhängigkeitsreferendum der irakischen Kurden offiziell unterstützt hatten.

Seit dieser Zeit soll es in Erbil auch eine inoffizielle Vertretung des israelischen Geheimdienstes Mossad geben. Diese befände sich in unmittelbarer Nähe des US-Konsulates, in dessen Umgebung die iranischen Raketen einschlugen. Berichte, nach denen die angeblich noch im Bau befindliche US-Vertretung an der Salah-al-Din-Straße getroffen wurde, sind bisher nicht bestätigt worden.

Nach Meldungen von kurdischen Fernsehstationen sollen nach den Raketeneinschlägen amerikanische Kampfjets vom Flughafen in Erbil gestartet und in Richtung Grenze zum Iran geflogen sein. Diese liegt etwa 100 Kilometer weiter östlich. (wrase)