Auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs hieß Richard Nixon 1959 Nikita Chruschtschow am Stand der "American National Exhibition" in Moskau willkommen. Stolz präsentierte der Vizepräsident dem Sowjetführer die neusten Modelle an Polaroid-Kameras, ein Convertible der Marke Dodge und Pepsi-Cola. Der Sowjetführer probierte die amerikanische Zuckerlimonade und schien ganz angetan zu sein.