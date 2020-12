Verbot von Süßem an britischen Supermarktkassen

Demnach soll es Supermärkten verboten werden, die Regale direkt an den Kassen mit Süßem vollzustopfen. Auch Rabatte auf ungesunde Nahrungsmittel sollen künftig nicht mehr angeboten werden. Werbung für Junkfood im Fernsehen und im Internet vor 21 Uhr soll ebenfalls verboten werden.

Die britische Regierung argumentiert, dass die Rabatte auf Ungesundes nur dazu führen, dass die Menschen mehr kaufen. Softdrinks am Ende eines Gangs etwa können laut einem Bericht des "Guardian" den Verkauf um bis zu 50 Prozent steigern. Gesundheitsexperten lobten die Regierungspläne als "mutigen ersten Schritt" im Kampf gegen Fettleibigkeit. Doch lässt die Umsetzung noch auf sich warten: Frühestens im April 2022 sollen die Beschränkungen in Kraft treten. Auch soll das Verbot, Süßigkeiten an der Kassa zu anzubieten, nur für Geschäfte mit mehr als 600 Quadratmetern gelten.

In Großbritannien sind rund 28 Prozent der Bevölkerung fettleibig. Jedes dritte Kind ist übergewichtig. Fettleibigkeit erhöht auch das Risiko, an Covid-19 zu sterben.