Verbot für Nawalny-Büros

Russland will die Organisationen von Kreml-Kritiker Nawalny als extremistisch einstufen. Noch vor einer entsprechenden Gerichtsentscheidung hat die Staatsanwaltschaft nun ein Arbeitsverbot für die Büros des Oppositionellen verhängt. Die Moskauer Staatsanwaltschaft will rechtzeitig vor der Wahl im November die Opposition mundtot machen. Die Organisationen des beliebten Kreml-Kritikers soll daher dauerhaft verboten werden. Die Bewegung, so die Ankläger, "destabilisiert die gesellschaftlich-politische Lage im Land. Sie rufe zur "extremistischen Tätigkeit" auf. Das angebliche Ziel: eine Revolution, um den Machtapparat des Kreml-Chefs Wladimir Putin zu stürzen.

Nawalnys enger Vertrauter Leonid Wolkow berichtete, dass die Behörden die Konten einfrieren, die Räumlichkeiten versiegeln "und unsere Arbeit in Russland insgesamt unmöglich machen". Doch aufgeben wollen die Kreml-Kritiker nicht: Es werde "fieberhaft" an der Umorganisation gearbeitet, heißt es. Ungeachtet dessen solle der Kampf um die Freilassung Nawalnys weitergehen.