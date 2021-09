Venezuela: Opposition will an Wahlen teilnehmen

Nach mehreren Boykotten strebt Venezuelas Opposition rund um den selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaido eine Teilnahme an den Regionalwahlen in dem südamerikanischen Krisenstaat am 21. November an. "Wir haben diese Entscheidung nach einem schwierigen Prozess interner Überlegungen getroffen", teilte Plataforma Unitaria mit.

Der linke Präsident Nicolas Maduro gratulierte der Opposition zu ihrer Entscheidung. "Ich werde mich in meinen Sessel setzen, mit eingeschaltetem Fernseher, mit meinem Popcorn, um Juan Guaido am 21. November wählen zu sehen", sagte der autoritär regierende Staatschef im Sender "VTV". "Und da werde ich applaudieren, weil wir es geschafft haben, ihn wieder in die Demokratie aufzunehmen."

In der Gruppe um Guaido befinden sich verschiedene venezolanische Oppositionsparteien wie Primero Justicia und Voluntad Popular. In wenigen Tagen wollen Regierung und Opposition im seit Jahren andauernden Konflikt ihren Mitte August eingeläuteten Dialog in Mexiko wieder aufnehmen.

Die Opposition fordert freie Wahlen und die Freilassung der politischen Gefangenen, die sozialistische Regierung strebt eine Lockerung der internationalen Sanktionen an. An der Präsidentschaftswahl 2018 etwa, aus der der autoritäre Staatschef Maduro erneut als Sieger hervorgegangen war, hatte die Opposition mit dem Argument nicht teilgenommen, dass diese nicht frei und fair sei.