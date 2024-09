Vatikan erkennt Medjugorje als Wallfahrtsort an

Erstmals 1981 (und danach immer wieder) soll dort die Jungfrau Maria erschienen sein. Das jedenfalls gaben damals die sechs Jugendlichen an, die die Erscheinung erlebt haben wollen. Eine kirchliche Anerkennung der Erscheinungen steht bis heute aus.

Allerdings erkannte der Vatikan in einem von Papst Franziskus genehmigten und am Donnerstag veröffentlichten Dokument die "vielen geistlichen Früchte", die mit der Marienverehrung in Medjugorje verbunden sind, positiv an. Es gebe "zahlreiche Bekehrungen" von Menschen, die den Glauben entdeckt oder wiederentdeckt hätten. Zu den Erscheinungen selbst äußerst sich das Dokument nicht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper