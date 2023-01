"Vater, in deine Hände übergeben wir seinen Geist"

Mit einem bewegenden Trauergottesdienst ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. am Donnerstag zur letzten Ruhe geleitet worden. Am Begräbnis auf dem Petersplatz in Rom nahmen laut Schätzungen der vatikanischen Gendarmerie mehr als 50.000 Menschen teil. Es waren Gläubige, die in den vergangenen Tagen aus aller Welt angereist waren. Unter ihnen waren auch zahlreiche Staatschefs, Könige und Geistliche, die das fast zweistündige Requiem für Joseph Ratzinger verfolgten.